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Хирн ожидает брутальный нокаут в реванше Поветкина и Уайта
Логичный прогноз
Британский промоутер Эдди Хирн поделился своими мыслями накануне реванша между Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) и Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО). Бой пройдет 27 марта в Гибралтаре.
"Я просто хочу, чтобы Уайт выиграл. Но это будет нереально тяжело сделать. Ему необходимо просто выбросить лишнее из головы, вернуться ещё сильнее, чем был прежде. Так Диллиан и сделает.
Знаю только одно – кто-то проиграет брутальным нокаутом. Не верю, что бой пройдет всю дистанцию, не верю в остановку рефери или отказ от продолжения боя. Жду брутальный нокаут. Уверен, так оно и произойдет", - сказал Хирн.
В первом бою в прошлом году Уайт дважды отправлял Поветкина в нокдаун в четвертом раунде, но позже пропустил тяжелый апперкот и во второй раз в карьере проиграл бой нокаутом.
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