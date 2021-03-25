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"Володя, я всегда на тебя равнялся". Виталий Кличко поздравил брата с 45-летием

Бокс
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"Володя, я всегда на тебя равнялся". Виталий Кличко поздравил брата с 45-летием

instagram.com/vitaliyklitschko

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Владимир Кличко 25 марта отмечает 45-й день рождения. Старший брат легендарного боксера Виталий опубликовал поздравления в Facebook.

"В детстве я мечтал о брате. И когда мне было почти 5 лет, мама мне сделала лучший подарок! Маленьким брат пытался стать, как старший. Я пошел в школу – он мечтал поскорее туда попасть. И стал школьником в 6 лет. Затем, как и у меня, у Володи появилась мечта стать боксером, и он тоже пошел в секцию. Далее поступил в тот же института, который заканчивал я. И так же защитил кандидатскую. Ну, и конечно, брат стал чемпионом мира по боксу. Но он – настойчивее и задорнее – собрал больше меня чемпионских поясов

Володя Кличко, на самом деле это я тебя всегда ровнялся. Пилотом когда-то мечтал стать я, а удалось воплотить эту мечту тебе. На нескольких языках совершеннее владеешь ты. Замечательный отец — ты. Каждый твой успех и победу воспринимаю, как свои.

Всегда горжусь тобой! Не многим повезло с таким братом! С Днем рожденья! Люблю тебя, брат! И еще раз спасибо маме, что 45 лет назад сделала лучший подарок в моей жизни", - написал Кличко-старший.

Ранее UA-Футбол пытался выяснить, какое место в иерархии легенд супертяжелого веса занимают братья Кличко.

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В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко Бокс
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