Хирн назвал условия, при которых бой Джошуа и Фьюри может состояться

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о возможности провести бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа в Великобритании.

"Очевидно, что это самый большой бой нашего поколения. Это кульминационный момент в карьере обоих бойцов. Из-за отсутствия зрителей становится еще труднее зарабатывать в Великобритании деньги, которые необходимы.

За последние 48 часов было несколько разговоров, в понедельник я подробно говорил с Бобом Арумом. Мы говорили об "Уэмбли", и он спросил меня об ограничениях. Я рассказал ему о Евро, которое пройдет на "Уэмбли", и о том, что в июне – июле будет разрешен полный допуск.

Сможем ли мы заполнить весь стадион после евро, где-то в середине или конце июля? Если бы мы могли, это действительно вовлекло бы Лондон и "Уэмбли" в обсуждение.

Я бы хотел найти способ провести бой в Великобритании. Я думаю, что большинство мест, включая Ближний Восток, предпочли бы провести бой в конце года.

Возможно мы сделаем первый поединок в Лондоне, а второй на Ближнем Востоке или в другом месте, откуда приходят интересные предложения.

Предстоит еще много обсуждений, мы не исключаем "Уэмбли", но одно мы знаем точно: единственный способ организовать этот бой на "Уэмбли" – допуск зрителей в полном объеме.

С правительством ведутся переговоры, чтобы посмотреть, возможен ли такой вариант. И если этот вариант будет реален, он будет предложен боксерам", – приводит слова Хирна Tribuna со ссылкой на TalkSport.