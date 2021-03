Поветкин – Уайт II: что нужно знать о первом топ-бое года в хэвивейте

Теплый летний вечер августа 2020 года…Бойцовский лагерь в саду поместья Эдди Хирна в Брентвуде… Диллиан Уайт и Александр Поветкин без посторонних глаз оспаривают пояс WBC Diamond и звание временного чемпиона по версии этой же организации. Уайт дважды роняет Поветкина в четвертом раунде и готовится добить гостя из России, но тут хозяин ринга пропускает сумасшедший апперкот в стиле Майка Тайсона и оказывается в глубоком нокауте. Уайт на протяжении двух лет был обязательным претендентом на титул WBC – Поветкин одним ударом лишил Диллиана всех его регалий и статусов.

Уайт незамедлительно потребовал реванш, однако организовать повторный бой так быстро, как того хотелось бы «Похитителю тел», все же не удалось. Разумеется, не обошлось без следа коронавируса – Поветкин осенью подхватил COVID-19 и надолго выпал из тренировочного процесса. И вот долгие месяцы в ожидании мести для Уайта позади – в субботу в Гибралтаре на ринге Europa Point Sports Complex у него будет шанс поквитаться с «Витязем» за самое сокрушительное поражение в карьере.

Что произошло в прошлый раз?

Прежде чем мы углубимся в многочисленные сюжеты долгожданного субботнего боя, не будет лишним вкратце напомнить себе о том, что произошло, когда Уайт и Поветкин впервые разделили ринг летом прошлого года.

Уайт подошел к бою с «Витязем» с впечатляющей серией из 11 побед подряд – уроженец Ямайки был непобедим с момента поражения от Энтони Джошуа в 2015 году, а его жертвами по ходу этого отрезка стали Джозеф Паркер, Дерек Чисора, Оскар Ривас, Роберт Хелениус и другие.

Поветкин, напротив, выиграл только один из трех последних боев, да и та единственная победа решением судей над Хьюи Фьюри, откровенно говоря, оставила неоднозначные впечатления.

Все выглядело так, будто Поветкин в 40 лет приехал на Туманный Альбион за последним крупным чеком в карьере. Эти ощущения усилились в четвертом раунде, когда Уайт визуально очень легко организовал для россиянина два нокдауна. Похоже, Диллиан посчитал, что с Поветкиным уже покончено – и жестко поплатился за свою беспечность, улетев в нокаут после идеального апперкота.

Это был неожиданный удар от Поветкина, но не «лаки-панч». В тот момент Александр еще раз напомнил всему миру бокса, что олимпийскими чемпионами просто так не становятся.

Что победа будет значить для Поветкина?

Александр Поветкин уже побывал там, где Диллиан Уайт только стремится оказаться. Россиянин в 2011 году победил Руслана Чагаева и завоевал пояс чемпиона WBA в супертяжелом весе, который позднее проиграл «суперчемпиону» Владимиру Кличко в памятном московском поединке в 2013 году.

У 41-летнего боксера из Чехова был еще один объединительный бой против Энтони Джошуа в 2018 году, но он снова проиграл – теперь уже не на судейских записках, а нокаутом в седьмом раунде.

В случае победы в реванше Поветкин значительно увеличит свои шансы получить, возможно, последний титульный бой. Хотя Александр стал временным чемпионом WBC в супертяжелом весе после победы над Уайтом в первом бою, Всемирный боксерский совет официально не подтвердил его в качестве обязательного претендента на бой с Фьюри, вероятно, из-за того, что он был привязан к субботнему реваншу. Однако, если он снова побьет британца, то возглавит очередь за титульным поединком.

Alexander Povetkin only has 2 losses in his career: Klitschko in 2013 and Joshua in 2018.



Can Dillian Whyte hand him his third in Saturday’s rematch? ???? pic.twitter.com/D5ktIfJLXX