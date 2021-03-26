Поветкин – Уайт II: что нужно знать о первом топ-бое года в хэвивейте

Теплый летний вечер августа 2020 года…Бойцовский лагерь в саду поместья Эдди Хирна в Брентвуде… Диллиан Уайт и Александр Поветкин без посторонних глаз оспаривают пояс WBC Diamond и звание временного чемпиона по версии этой же организации. Уайт дважды роняет Поветкина в четвертом раунде и готовится добить гостя из России, но тут хозяин ринга пропускает сумасшедший апперкот в стиле Майка Тайсона и оказывается в глубоком нокауте. Уайт на протяжении двух лет был обязательным претендентом на титул WBC – Поветкин одним ударом лишил Диллиана всех его регалий и статусов.

Уайт незамедлительно потребовал реванш, однако организовать повторный бой так быстро, как того хотелось бы «Похитителю тел», все же не удалось. Разумеется, не обошлось без следа коронавируса – Поветкин осенью подхватил COVID-19 и надолго выпал из тренировочного процесса. И вот долгие месяцы в ожидании мести для Уайта позади – в субботу в Гибралтаре на ринге Europa Point Sports Complex у него будет шанс поквитаться с «Витязем» за самое сокрушительное поражение в карьере.

Что произошло в прошлый раз?

Прежде чем мы углубимся в многочисленные сюжеты долгожданного субботнего боя, не будет лишним вкратце напомнить себе о том, что произошло, когда Уайт и Поветкин впервые разделили ринг летом прошлого года.

Уайт подошел к бою с «Витязем» с впечатляющей серией из 11 побед подряд – уроженец Ямайки был непобедим с момента поражения от Энтони Джошуа в 2015 году, а его жертвами по ходу этого отрезка стали Джозеф Паркер, Дерек Чисора, Оскар Ривас, Роберт Хелениус и другие.

Поветкин, напротив, выиграл только один из трех последних боев, да и та единственная победа решением судей над Хьюи Фьюри, откровенно говоря, оставила неоднозначные впечатления.

Все выглядело так, будто Поветкин в 40 лет приехал на Туманный Альбион за последним крупным чеком в карьере. Эти ощущения усилились в четвертом раунде, когда Уайт визуально очень легко организовал для россиянина два нокдауна. Похоже, Диллиан посчитал, что с Поветкиным уже покончено – и жестко поплатился за свою беспечность, улетев в нокаут после идеального апперкота.

Это был неожиданный удар от Поветкина, но не «лаки-панч». В тот момент Александр еще раз напомнил всему миру бокса, что олимпийскими чемпионами просто так не становятся.

Что победа будет значить для Поветкина?

Александр Поветкин уже побывал там, где Диллиан Уайт только стремится оказаться. Россиянин в 2011 году победил Руслана Чагаева и завоевал пояс чемпиона WBA в супертяжелом весе, который позднее проиграл «суперчемпиону» Владимиру Кличко в памятном московском поединке в 2013 году.

У 41-летнего боксера из Чехова был еще один объединительный бой против Энтони Джошуа в 2018 году, но он снова проиграл – теперь уже не на судейских записках, а нокаутом в седьмом раунде.

В случае победы в реванше Поветкин значительно увеличит свои шансы получить, возможно, последний титульный бой. Хотя Александр стал временным чемпионом WBC в супертяжелом весе после победы над Уайтом в первом бою, Всемирный боксерский совет официально не подтвердил его в качестве обязательного претендента на бой с Фьюри, вероятно, из-за того, что он был привязан к субботнему реваншу. Однако, если он снова побьет британца, то возглавит очередь за титульным поединком.

Alexander Povetkin only has 2 losses in his career: Klitschko in 2013 and Joshua in 2018.



Can Dillian Whyte hand him his third in Saturday’s rematch? ???? pic.twitter.com/D5ktIfJLXX — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 22, 2021

Кроме того, Поветкин в случае повторного триумфа над Уайтом, несомненно, закрепит свой статус в пятерке лучших супертяжеловесов мира, что даст ему возможность претендовать на бои с такими видными фигурами дивизиона, как Деонтей Уайлдер, Энди Руис-младший или украинец Александр Усик.

В 41-летнем возрасте у Александра Поветкина осталось одна-две попытки сорвать крупный куш перед уходом на пенсию. Еще одна победа над Уайтом откроет для «Витязя» этот шанс.

А что для Уайта?

Сам Диллиан Уайт считает, что в реванше с Александром Поветкиным он может потерять гораздо больше, чем получить, поскольку британец пытается вернуться туда, где он находился восемь месяцев назад.

Тем не менее, Уайту есть за что бороться в реванше. С момента поражения от Джошуа Диллиан прошел немало крепких бойцов и превратился в супертяжа высшего уровня с амбициями схлестнуться с кем-то калибра Фьюри или Уайлдера, а затем и добраться и до реванша со своим первым обидчиком по профи-рингу.

Но Уайт проиграл Поветкину – и это поражение не могло не сказаться на его уверенности, пусть и Диллиан активно убеждает в обратном. Нокаут – это нокаут. Он подсознательно сидит внутри каждого боксера, побывавшего в такой ситуации. И пока ты не перекроешь это поражение, демоны будут оставаться в твоей голове. Решить эту задачу – один из приоритетов Уайта в субботнем бою.

????️‍♂️NO PAIN, NO GAIN FOR WHYTE????️‍♂️



Take a look inside @DillianWhyte's training camp as he prepares for Saturday night's rematch against Alexander Povetkin ????pic.twitter.com/xwte5HrX25 — Sky Sports (@SkySports) March 23, 2021

Уайту нужна победа и для возвращения в элиту хэвивейта, и для возобновления своих претензий на бой с обладателем титула WBC. Подобно Поветкину, Диллиан в случае успеха снова внесет свое имя в список бойцов, которых промоутеры будут рассматривать в первую очередь при организации громких денежных боев.

Что теряет Поветкин?

Как уже говорилось, победа позволит Александру Поветкину сохранить свои позиции в качестве обязательного претендента по версии WBC и оставит для россиянина открытыми двери к потенциальными боям либо с Фьюри, либо с Джошуа, либо с другими топами дивизиона.

Однако неудача наверняка обернется бесславным уходом в закат. После его прошлогодней ошеломительной победы над Уайтом, рискнет ли какой-нибудь другой элитный супертяж дать Поветкину шанс, если он проиграет в субботу?

Хотя в первых четырех раундах того поединка Поветкин выглядел медленным и неповоротливым, сила и настойчивость, которые он продемонстрировал в пятой трехминутке, напомнили всему дивизиону о том, что с ним все еще нужно считаться.

И если Поветкин захочет еще один титульный бой, можно предположить, что ему придется пробиваться обратно к статусу обязательного претендента. Это очень долгий путь, а рассчитывать на то, что Джошуа или Фьюри выберут его для проведения добровольной защиты, «Витязю» не приходится.

В 41 год в субботу у Александра Поветкина будет последний шанс остаться на элитном уровне.

А что произойдет с карьерой Уайта, если он снова проиграет?

Диллиан Уайт находится на распутье. Прямо сейчас тяжело понять, куда он будет двигаться, если снова уступит ветерану из России.

Как бы не завершился реванш с Поветкиным, Уайт останется кассовым бойцом в Великобритании и без проблем сорвет куш за трилогию с Дереком Чисорой или реванш с Энтони Джошуа. Без работы уроженец Ямайки точно не остается.

Однако Уайту придется начинать с чистого листа свой новый поход за чемпионским боем. И начинать его придется поединками с боксерами уровня Майкла Хантера, Джо Джойса или Джозефа Паркера. Диллиан уже проходил этот путь – и он знает, к чему это может привести. Ты можешь сделать несколько шагов вперед, но одна осечка отбросит тебя далеко назад.

Если Уайт в бою с Поветкиным снова покинет ринг с опущенной головой, то это мгновенно отразится и на его рыночной стоимости. О былых суммах в контрактах британцу придется надолго забыть.

В общем, для боксера, единственной целью которого в последние годы была борьба за титул чемпиона мира, фиаско в реванше станет сокрушительным ударом.