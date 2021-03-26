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Черкашин будет драться с экс-претендентом на чемпионский титул
27 марта непобежденный боксер среднего веса и амбассадор Parimatch Федор Черкашин проведет бой с Хавьером Франсиско Масиэлем, бывшим претендентом на чемпионский титул. Этот поединок мог состояться раньше, но в планы вмешался коронавирус.
Если сравнивать боксеров, в глаза сразу же бросается разница в возрасте. Хавьеру уже 36, он старше Федора на 11 лет. Масиэль провел в ринге 33 боя, в которых добыл 23 победы. Сейчас он идет на серии из четырех поражений. У Федора же 16 побед в 16 боях. Неудивительно, что перед боем аналитики Parimatch дают Черкашину 85% на победу.
«Мне известны слабые и сильные стороны Хавьера. Мы с тренером проработали все стратегические моменты, чтобы у Масиэля не оказалось ничего, чем он мог бы меня удивить. Конечно, в ринге все может случиться, но сейчас я настроен на хороший бокс».
Скорее всего, Черкашин будет максимально осторожен в первых раундах и не станет бросаться вперед, но при этом в каждом раунде Масиэлю будет доставаться все сильнее и сильнее. Многие сомневаются, что аргентинца хватит весь поединок. Эксперты Parimatch, например, склоняются к тому, что бой продлиться менее 5 раундов.
Кстати, ранее промоутер украинца заявил, что в этом году может состояться дебют Федора на американском ринге. Поэтому, будем с нетерпением ждать титульных поединков с участием Черкашина.
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