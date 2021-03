Поветкин и Уайт взвесились перед реваншем

Временный чемпион WBC Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) и Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) прошли традиционную процедуру взвешивания перед субботним боем-реваншем в Гибралтаре.

Поветкин показал на весах 103,4 кг, а Уайт за сутки до выхода на ринг весит 112 кг.

Стоит отметить, что россиянин прибавил в весе с момента первого поединка, в то время как Уайт сбросил чуть больше 2 кг.

FINAL FACE OFF ????



The rematch is on tomorrow night! ????#PovetkinWhyte2 #RumbleOnTheRock pic.twitter.com/laVrToCzQO