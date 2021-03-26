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Поветкин и Уайт взвесились перед реваншем
Будет жарко
фото - boxingscene.com
Временный чемпион WBC Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) и Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) прошли традиционную процедуру взвешивания перед субботним боем-реваншем в Гибралтаре.
Поветкин показал на весах 103,4 кг, а Уайт за сутки до выхода на ринг весит 112 кг.
Стоит отметить, что россиянин прибавил в весе с момента первого поединка, в то время как Уайт сбросил чуть больше 2 кг.
FINAL FACE OFF ????— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 26, 2021
The rematch is on tomorrow night! ????#PovetkinWhyte2 #RumbleOnTheRock pic.twitter.com/laVrToCzQO
В первом бою в августе 2020 года Александр Поветкин, дважды побывав в нокдауне, в пятом раунде точным апперкотом отправил Диллиана Уайта в нокаут.
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