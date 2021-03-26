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Стало известно, какая организация проведет бой Беринчик – Лобов

Бокс
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Официально поединок еще не подтвержден

Стало известно, какая организация проведет бой Беринчик – Лобов

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Денис Беринчик (15-0, 9 КО) на прошлой неделе в главном бою вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах техническим нокаутом в третьем раунде побил чилийца Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) и защитил титул WBO International в легком весе.

После поединка украинец бросил вызов бывшему бойцу UFC Артему Лобову на бой на голых кулаках, а тот сразу же принял предложение Беринчика.

Организатором боя Беринчик – Лобов выступит лига кулачных боев Mahatch. Остальные подробности поединка на данный момент неизвестны.

Бой Лобова и Беринчика не состоится в WWFC. Лига опровергла давний интерес к бойцу-ММА

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В статье: Денис Беринчик Артем Лобов
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