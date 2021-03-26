Время освежить в памяти: первый бой между Поветкиным и Уайтом. ВИДЕО

Временный чемпион WBC Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) и Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) 27 марта в Гибралтаре проведут бой-реванш.

В первом поединке в августе 2020 года Поветкин поднялся с двух нокдаунов и нокаутировал Уайта апперкотом в стиле Майка Тайсона.

Вот как это было: