Сергей Деревянченко: Скоро буду ехать в США и там продолжать подготовку к бою

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) рассказал о том, чем занимается в настоящее время и прокомментировал планы на будущее. Его слова цитирует XSport:

"Я сейчас тренируюсь для поддержания формы. Скоро буду ехать в США и там уже продолжать подготовку к бою. Отъезд в США постоянно оттягиваю, потому что здесь уже немного привык.

Но так всегда, если летишь в Украину из Штатов, то, например, думаешь о том, как будет проходить тренировочный процесс и все такое. А еще сейчас во времена пандемии все работает с ограничениями.

Для профессиональной карьеры, для роста там комфортнее: тренироваться, жить. Там завязан весь профессиональный бокс. Здесь комфортно от того, что здесь друзья, родственники, общение. Этого не хватает в США. Так что приходится жить на две страны.

Здесь я тоже работаю, тренируюсь достаточно серьезно: три-четыре недели изо дня в день продуктивно занимаюсь. Месяц уже хорошей работы, начинаю набирать нужные кондиции, чтобы по приезду в США уже начинать кемп.

Мне нужно провести поединок в ближайшее время. Как говорят в Америке, быть в деле. Посмотрим, какие предложения будут. У меня в течение двух лет были очень тяжелые бои, один за другим.

Я хорошо отдохнул, восстановился, думаю, могу рассматривать любые предложения. Я буду информировать по ходу дела

В моем весе очень много крутых бойцов, с которыми могли бы получится интересные бои. Например, Мингуя - очень перспективный парень.

Я посмотрел его крайний бой с Туреано Джонсоном, с которым я боксировал. Мингуе еще рано выходить на уровень того же Головкина, о котором говорили. По моему мнению, он еще сыроват. Это исходя из его предыдущего боя" - сказал он.