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Беринчик обратился к Лобову: Ты где пропал? Фото

Бокс
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Назревает конфликт

Беринчик обратился к Лобову: Ты где пропал? Фото

Фото - facebook.com/K2Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором обратился к бывшему бойцу UFC Артему Лобову и обвинил его в нежелании организовать очный поединок.

"Лобов, тебе там что, дно сорвало?! Ты где пропал? Или решил все-таки на массаже отлежаться?"

Беринчик обратился к Лобову: Ты где пропал? Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко рассказал о планах на будущее.

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В статье: Денис Беринчик Артем Лобов
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