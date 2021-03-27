Беринчик обратился к Лобову: Ты где пропал? Фото

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором обратился к бывшему бойцу UFC Артему Лобову и обвинил его в нежелании организовать очный поединок.

"Лобов, тебе там что, дно сорвало?! Ты где пропал? Или решил все-таки на массаже отлежаться?"