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Беринчик обратился к Лобову: Ты где пропал? Фото
Назревает конфликт
Фото - facebook.com/K2Ukraine
Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором обратился к бывшему бойцу UFC Артему Лобову и обвинил его в нежелании организовать очный поединок.
"Лобов, тебе там что, дно сорвало?! Ты где пропал? Или решил все-таки на массаже отлежаться?"
Напомним, что ранее Сергей Деревянченко
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