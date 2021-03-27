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Майки Гарсия: Не знаю, почему Ломаченко не включил в контракт опцию реванша

Бокс
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Комментарий мексиканца

Майки Гарсия: Не знаю, почему Ломаченко не включил в контракт опцию реванша

UA-Футбол
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Мексиканский боксер, экс-чемпион мира в легком весе Майки Гарсия (40-1, 30 КО) прокомментировал ситуацию вокруг поединка Ломаченко - Лопес.

"Ломаченко проиграл Лопесу, но не был уничтожен. Я считаю, что это был очень хороший бой. Во второй части поединка он сократил разницу в счете, выглядел очень хорошо. Думаю, что если они проведут реванш, то Ломаченко может победить. Он слишком медленно начал первый бой, поэтому я не считаю, что его акции сильно упали. Такое случается в боксе.

Не знаю, почему Ломаченко не включил в контракт опцию реванша. Может, он не подумал об этом. Возможно, они обсуждали этот момент, но Лопес не согласился на это. Я не знаю, какие детали были прописаны в соглашении. Даже если не было опции реванша, Ломаченко все равно может заслужить свой шанс. Если он выиграет 1-2 хороших боя, то вернется в очередь" - сказал он.

Напомним, что ранее Денис Беринчик публично обратился к Артему Лобову.

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В статье: Василий Ломаченко Майки Гарсия
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Источник:
Fightnews

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