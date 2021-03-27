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Эгис Климас: Если есть возможность боксировать за три титула с Джошуа, то кому нужен этот Джойс
Комментарий специалиста
Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Эгис Климас прокомментировал ситуацию вокруг организации следующего поединка своего подопечного. Его слова цитирует FightSpace:
"Если есть возможность боксировать за три титула с Джошуа, то кому нужен этот Джойс. А так мы ни в коем случае не недооцениваем Джойса. Я думаю, что он создал бы проблемы для Усика. То есть только сам Бог знает, что бы случилось. Трудно сказать.
У команды Усика нет такого, что они недооценивают соперников. Я считаю, что у них действительно бы получился хороший бой. Но если есть возможность боксировать за большое количество титулов с более громким именем, как Джошуа, и у нас была бы возможность выбирать, то наш выбор - Джошуа" - сказал он.
Напомним, что ранее Сергей Деревянченко
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