Эгис Климас: Если есть возможность боксировать за три титула с Джошуа, то кому нужен этот Джойс

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Эгис Климас прокомментировал ситуацию вокруг организации следующего поединка своего подопечного. Его слова цитирует FightSpace:

"Если есть возможность боксировать за три титула с Джошуа, то кому нужен этот Джойс. А так мы ни в коем случае не недооцениваем Джойса. Я думаю, что он создал бы проблемы для Усика. То есть только сам Бог знает, что бы случилось. Трудно сказать.

У команды Усика нет такого, что они недооценивают соперников. Я считаю, что у них действительно бы получился хороший бой. Но если есть возможность боксировать за большое количество титулов с более громким именем, как Джошуа, и у нас была бы возможность выбирать, то наш выбор - Джошуа" - сказал он.