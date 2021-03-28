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Уайт вырубил Поветкина в четвертом раунде и взял убедительный реванш
Что и требовалось доказать
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) одержал уверенную победу в главном событии боксерского вечера в Гибралтаре на арене Europa Point Sports Complex.
В центральном противостоянии он взял убедительный реванш у российского боксера Олекандра Поветкина (36-3-1, 25 КО).
Оба спортсмена поединок начали довольно резко. Первым активные действия начал Уайт, который буквально бросился на соперника. От такого напора россиянин едва не оказался на канвасе уже в начале боя. В конце второй трех минутки неплохо провел свою атаку и Поветкин, но британца она явно не впечатлила. В третьем раунде (точнее под его завершения) Диллиан сделал неплохой задел на следующий, проведя мощную двойку. А уже в середине четвертого раунда после затяжной атаки Александр оказался на канвасе ринга. Россиянин характерно себе поднялся, но рефери продолжить бой не позволил.
Таким образом, Диллиан Уайт взял реванш за поражение полугодовой давности и забрал у Поветкина титул временного чемпиона мира по версии WBC.
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