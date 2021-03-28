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Сергей Деревянченко: Ломаченко не показал того себя, которого всегда показывает

Бокс
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Сергей Деревянченко: Ломаченко не показал того себя, которого всегда показывает

UA-Футбол
Новина українською

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) прокомментировал поражение своего соотечественника Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в поединке против американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Его слова цитирует XSport:

"Ломаченко не показал того себя, которого всегда показывает. Все ожидали большего, но он не показал того Ломаченко, к которому все привыкли, которого, в принципе, он мог показать. Но, так как я сам боксирую, то отношусь к этому с пониманием. В подготовке есть много факторов, которые влияют на исход боя.

Я болел за него, мы же в сборной были с ним. Когда видимся, то тепло общаемся. У нас есть своя история - и до Олимпиады мы общались, и на Олимпиаде. Я всегда болею и, буду болеть за него.

Это не просто потому, что нужно болеть за своих. Просто я его знаю как Вася Ломаченко. Усик, Глазков, все, кто на Олимпиаде был, - это мои товарищи, мы жили вместе. Естественно, я переживаю за них, когда смотрю бои.

Он просто не показал себя во всей красе. Не знаю, если будет реванш, думаю, будет другая картина. В первом поединке была травма. Ломаченко еще покажет, насколько он крут.

Если Лопес выигрывает и второй бой, то докажет, что в прошлый раз была не случайность. От этого реванши и интересные" - сказал он.

Напомним, что ранее Деревянченко прокомментировал свои планы на будущее.

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В статье: Василий Ломаченко Сергей Деревянченко
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