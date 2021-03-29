Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уайт хочет драться с "обычным" чемпионом WBA
Неплохой вариант
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) на прошлой неделе в реванше нокаутировал Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) и вернул в свои руки титул «временного» чемпиона WBC.
В интервью iFL TV британец заявил, что его приоритетом на следующий бой является обладатель «обычного» титула WBA Тревор Брайан (21-0, 15 КО), который завоевал этот статус в январе текущего года после победы над экс-чемпионом WBC Бермейном Стиверном.
Планы Уайта не разделяет его промоутер Эдди Хирн – глава компании Matchroom Boxing хотел бы вывести Диллиана на бой с Деонтеем Уайлдером.
Диллиан Уайт после победы над Александром Поветкиным поднялся на четвертое место в рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого веса.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Виталий Миколенко
- Зубков: Ошибки - часть футбола, команда поддержала Миколенко
- "Потеряли очки с командой, которая ничего не создала". Малиновский - об 1:1 с Финляндией
- Уайт вырубил Поветкина в четвертом раунде и взял убедительный реванш
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья