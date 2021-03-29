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Уайт хочет драться с "обычным" чемпионом WBA

Бокс
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Уайт хочет драться с "обычным" чемпионом WBA

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) на прошлой неделе в реванше нокаутировал Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) и вернул в свои руки титул «временного» чемпиона WBC.

В интервью iFL TV британец заявил, что его приоритетом на следующий бой является обладатель «обычного» титула WBA Тревор Брайан (21-0, 15 КО), который завоевал этот статус в январе текущего года после победы над экс-чемпионом WBC Бермейном Стиверном.

Планы Уайта не разделяет его промоутер Эдди Хирн – глава компании Matchroom Boxing хотел бы вывести Диллиана на бой с Деонтеем Уайлдером.

Диллиан Уайт после победы над Александром Поветкиным поднялся на четвертое место в рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого веса.

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В статье: Бокс Диллиан Уайт
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