Деревянченко: Усику будет легко с Джошуа

Бывший трехкратный претендент на титул в среднем весе Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) поделился своими мыслями о перспективах Александра Усика (18-0, 13 КО) в боях с действующими чемпионами мира в супертяжелом весе.

"Тяжело говорить о шансах Усика с Фьюри и Джошуа. Думаю, с Фьюри будет очень тяжело. Но вот с Джошуа Усику будет легко. Ну, не прям легко, но у меня он будет фаворитом.

Конечно, все зависит от подготовки, от много чего. Но Усик более разнообразный, лучше двигается. Интересно будет посмотреть, как Джошуа будет с таким боксером справляться. Мое мнение, Джошуа будет некомфортно.

С Фьюри – там не так просто – он осьминог. Он высокий, он завяжет, запутает. Если такой бой будет намечаться, то Усику, конечно, нужно будет попыхтеть, что-то придумать такое эдакое", - сказал Деревянченко.

Ожидается, что Усик в следующем бою встретится с Джо Джойсом (12-0, 11 КО), а на кону будет стоять пояс «временного» чемпиона WBO.