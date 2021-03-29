Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Что такое выйти на ринг на стиле? Показывает Диллиан Уайт
Британец умеет делать шоу
фото - telegraph.co.uk
Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) на прошлой неделе в Гибралтаре в поединке-реванше отправил в нокаут Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) и снова стал «временным» чемпионом WBC в супертяжелом весе.
Первую победу над Поветкиным Уайт одержал во время выхода на ринг. Тема из фильма «Челюсти», вой волка и хит легендарной рок-группы AC/DC – у Диллиана определенно есть чувство вкуса.
Dillian Whyte made his entrance before a cheering crowd to the tune of John Williams’ “Jaws” score and AC/DC’s “Back in Black” at the #RumbleOnTheRock pic.twitter.com/P0FvkqSGNW— GBC News (@GBCNewsroom) March 27, 2021
В эпоху Владимира Кличко в супертяжелом весе никто не выходил на ринг так эффектно, как украинец. Кажется, сейчас наступило время Диллиана Уайта.
Популярное сейчас
- Выше на 10 сантиметров: поединок Швейцария – Литва начался позже из-за неправильных ворот
- Первым поздравил Миколенко: сегодня форвард финнов Теэму Пукки отмечает День рождения
- Зубков: Ошибки - часть футбола, команда поддержала Миколенко
- Поветкин – Уайт II: что нужно знать о первом топ-бое года в хэвивейте
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья