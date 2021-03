Что такое выйти на ринг на стиле? Показывает Диллиан Уайт

Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) на прошлой неделе в Гибралтаре в поединке-реванше отправил в нокаут Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) и снова стал «временным» чемпионом WBC в супертяжелом весе.

Первую победу над Поветкиным Уайт одержал во время выхода на ринг. Тема из фильма «Челюсти», вой волка и хит легендарной рок-группы AC/DC – у Диллиана определенно есть чувство вкуса.

Dillian Whyte made his entrance before a cheering crowd to the tune of John Williams’ “Jaws” score and AC/DC’s “Back in Black” at the #RumbleOnTheRock pic.twitter.com/P0FvkqSGNW