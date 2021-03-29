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Что такое выйти на ринг на стиле? Показывает Диллиан Уайт

Бокс
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Британец умеет делать шоу

Что такое выйти на ринг на стиле? Показывает Диллиан Уайт

фото - telegraph.co.uk

Новина українською

Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) на прошлой неделе в Гибралтаре в поединке-реванше отправил в нокаут Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) и снова стал «временным» чемпионом WBC в супертяжелом весе.

Первую победу над Поветкиным Уайт одержал во время выхода на ринг. Тема из фильма «Челюсти», вой волка и хит легендарной рок-группы AC/DC – у Диллиана определенно есть чувство вкуса.

В эпоху Владимира Кличко в супертяжелом весе никто не выходил на ринг так эффектно, как украинец. Кажется, сейчас наступило время Диллиана Уайта.

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В статье: Бокс Диллиан Уайт
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