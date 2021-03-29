Уайт потеснил Усика в рейтинге BoxRec

Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) в минувшую субботу в главном бою вечера бокса в Гибралтаре в реванше в четвертом раунде нокаутировал Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) и снова стал «временным» чемпионом WBC в супертяжелом весе.

В рейтинге лучших боксеров хэвивейта по версии BoxRec Уайт поднялся на четвертое место, уступая только Тайсону Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру.

Александр Усик (18-0, 13 КО) после последнего успеха Уайта отступил на пятое место, а Поветкин стал шестым.

Также в топ-10 лучших боксеров дивизиона входят Энди Руис, Майкл Хантер, Джозеф Паркер и Дерек Чисора.

Потенциальный соперник Усика по следующему бою британец Джо Джойс занимает 12-е место.