Президент WBC не исключил третьего боя Уайт - Поветкин

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что было бы логично, чтобы россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели третий поединок.

"Это было бы логичным решением. Два нокаута, столько нокдаунов за два боя — это невероятно", — приводит слова Сулеймана ТАСС.

В ночь с 27 на 28 марта мск Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде. Это был матч-реванш россиянина и британца.