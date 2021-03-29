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Президент WBC не исключил третьего боя Уайт - Поветкин

Бокс
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Во втором победу одержал британец

Президент WBC не исключил третьего боя Уайт - Поветкин

Новина українською

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что было бы логично, чтобы россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели третий поединок.

"Это было бы логичным решением. Два нокаута, столько нокдаунов за два боя — это невероятно", — приводит слова Сулеймана ТАСС.

В ночь с 27 на 28 марта мск Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде. Это был матч-реванш россиянина и британца.

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В статье: Диллиан Уайт Маурисио Сулейман
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