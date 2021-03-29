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Райан Гарсия показал видео с тренировки

Бокс
(1 голосов)

Боксер не собирается останавливаться на достигнутом

Райан Гарсия показал видео с тренировки

Новина українською

Американская боксер легкого веса (до 61.2 кг) Райан Гарсия (21-0-0, 18 KO), славящийся своими быстрыми ударами, продолжает время от времени развлекать своих подписчиков тематическими видео между выступлениями.

"Я стану еще быстрее", - написал боец в Instagram.

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В статье: Райан Гарсия
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