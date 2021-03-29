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Иван Редкач раскритиковал K2 Promotions

Бокс
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Украинец недоволен тем, что компания не привозит топовых бойцов

Иван Редкач раскритиковал K2 Promotions

Новина українською

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) поделился мнением о низком уровне соперников бойцов К2 Promotions.

"Не хочу обидеть К2, но там нет серьезных соперников. С большим уважением отношусь к К2, но привезти топового соперника ни для кого не удается.

Какой топовый боец в последний раз был в Украине? Не могу вспомнить. Наверное, еще когда Кличко дрался, Питер приезжал", – сказал Редкач.

Владимир Кличко боксировал с Сэмюэлем Питером в США и Германии, Виталий – в Германии.

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В статье: Иван Редкач
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