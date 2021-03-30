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Арум подтвердил, что Джошуа и Фьюри договорились о бое
Но есть нюансы
Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в 2021 году должны провести бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Промоутер Фьюри из Top Rank Боб Арум озвучил актуальную информацию о мегафайте двух британцев.
"Переговоры завершены. Бойцы подписались. Теперь мы в ожидании подтверждения места и даты. Очевидно, что сейчас это не так просто, как это обычно бывает. Все из-за пандемии. Страна, которая желает провести этот бой, может посмотреть и сказать, что у нас так много Covid-заболевших на прошлой неделе или в прошлом месяце, что мы не знаем, когда откроем границы. Ситуация очень-очень шаткая. Реально – логистическое испытание.
Какие варианты? Я не могу говорить об этом. Эдди Хирн лепечет, хотя по нашему контракту нам запрещено говорить, где может пройти бой, пока мы не придем к соглашению и не будет анонса. Эдди нарушает договор, но я – нет", - сказал Арум.
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