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Уайт: Сломаю ногу Джошуа, чтобы он не провел бой с Фьюри
Жесткие методы британца
Британский боксёр Диллиан Уайт, выступающий в тяжёлой весовой категории, заявил о желании провести бой с действующим чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Напомним, ожидается, что Фьюри следующий поединок проведёт с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
"Я просто сломаю Джошуа ногу, чтобы они не смогли сразиться. А потом подерусь с Фьюри", — приводит слова Уайта Talk Sport.
Напомним, в минувшие выходные Диллиан Уайт победил российского тяжеловеса Александра Поветкина.
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