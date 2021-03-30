Уайт: Сломаю ногу Джошуа, чтобы он не провел бой с Фьюри

Британский боксёр Диллиан Уайт, выступающий в тяжёлой весовой категории, заявил о желании провести бой с действующим чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Напомним, ожидается, что Фьюри следующий поединок проведёт с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Я просто сломаю Джошуа ногу, чтобы они не смогли сразиться. А потом подерусь с Фьюри", — приводит слова Уайта Talk Sport.

Напомним, в минувшие выходные Диллиан Уайт победил российского тяжеловеса Александра Поветкина.