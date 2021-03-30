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Энди Руис: После поражения от Джошуа весил где-то 140 кг

Бокс
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У Энди началась депрессия

Энди Руис: После поражения от Джошуа весил где-то 140 кг

Новина українською

Боксер Энди Руис рассказал, что после поражения от Энтони Джошуа мексиканец начал набирать вес.

"После поражения от Джошуа у меня началась депрессия. Я набрал еще вес, весил где-то 140 кг. Злился на себя, потому что понимал - нужно было нормально тренироваться перед реваншем, нужно было готовиться и показать себя во втором бое".

"У меня было три титула, но я этот успех воспринимал как данность. Теперь нужно работать еще больше, чтобы возвращать пояса", - сказал Руис.

Боксер вернется в ринг 1 мая поединком против Криса Арреола.

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В статье: Энди Руис
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