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Пакьяо и Кроуфорд могут подраться 5 июня

Бокс
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Главный бой года?

Пакьяо и Кроуфорд могут подраться 5 июня

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Как сообщает The Athletiс, промоутерская компания Top Rank 5 июня в Абу-Даби планирует организовать мегафайт между Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).

Источник отмечает, что боксеры еще не дали принципиального согласия на проведения поединка.

Пакьяо в последний раз выходил на ринг в июле 2019 года, когда по судейским запискам прошел Кита Турмана и перехватил пояс «суперчемпиона» WBA в полусреднем весе.

Кроуфорд в ноябре 2020 года техническим нокаутом остановил Келла Брука и защитил титул WBO в той же весовой категории.

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В статье: Мэнни Пакьяо Теренс Кроуфорд
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