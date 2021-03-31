Пакьяо и Кроуфорд могут подраться 5 июня

Как сообщает The Athletiс, промоутерская компания Top Rank 5 июня в Абу-Даби планирует организовать мегафайт между Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).

Источник отмечает, что боксеры еще не дали принципиального согласия на проведения поединка.

Пакьяо в последний раз выходил на ринг в июле 2019 года, когда по судейским запискам прошел Кита Турмана и перехватил пояс «суперчемпиона» WBA в полусреднем весе.

Кроуфорд в ноябре 2020 года техническим нокаутом остановил Келла Брука и защитил титул WBO в той же весовой категории.