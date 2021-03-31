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Котто и Маркес договорились о выставочном бое
Ветераны рвутся на ринг
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Мигель Котто и Хуан Мануэль Маркес 12 июня в Майами проведут выставочный бой, сообщает ESPN.
Маркес завершил карьеру в 2014 году после тяжелой победы над Майком Альварадо, а Котто в последний раз выходил на ринг в 2017-м, проиграв Садаму Али.
Котто и Маркес решили пойти по пути Майка Тайсона и Роя Джонса, которые в ноябре прошлого года организовали бодрый 8-раундовый выставочный бой в Лос-Анджелесе.
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