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Котто и Маркес договорились о выставочном бое

Бокс
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Ветераны рвутся на ринг

Котто и Маркес договорились о выставочном бое

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Два экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Мигель Котто и Хуан Мануэль Маркес 12 июня в Майами проведут выставочный бой, сообщает ESPN.

Маркес завершил карьеру в 2014 году после тяжелой победы над Майком Альварадо, а Котто в последний раз выходил на ринг в 2017-м, проиграв Садаму Али.

Котто и Маркес решили пойти по пути Майка Тайсона и Роя Джонса, которые в ноябре прошлого года организовали бодрый 8-раундовый выставочный бой в Лос-Анджелесе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Пакьяо и Кроуфорд могут подраться 5 июня.

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В статье: Хуан Мануэль Маркес Мигель Котто
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