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Сын Кости Цзю одержал 18-ю победу в карьере

Бокс
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Цзю-младший стал еще ближе к чемпионскому бою

Сын Кости Цзю одержал 18-ю победу в карьере

фото - boxingscene.com

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Тим Цзю (18-0, 14 КО) в главном бою вечера бокса в Ньюкасле (Австралия) техническим нокаутом в пятом раунде побил Денниса Хогана (28-4-1, 7 КО) и защитил пояс WBO Global в первом среднем весе.

В концовке пятого раунда после затяжной атаки Цзю в углу Хогана приняли решение досрочно остановить бой.

Портал BoxRec ставит Тима Цзю на третье место в рейтинге лучших боксеров первого среднего веса.

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В статье: Бокс Тим Цзю
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