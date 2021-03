Сын Кости Цзю одержал 18-ю победу в карьере

Тим Цзю (18-0, 14 КО) в главном бою вечера бокса в Ньюкасле (Австралия) техническим нокаутом в пятом раунде побил Денниса Хогана (28-4-1, 7 КО) и защитил пояс WBO Global в первом среднем весе.

В концовке пятого раунда после затяжной атаки Цзю в углу Хогана приняли решение досрочно остановить бой.

In goes the towel. Dominant win from @Tim_Tszyu #TszyuHogan pic.twitter.com/M1MaK1VE7s