Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Альварес - Сондерс
Теофимо будет болеть за Сауля
Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) сделал прогноз касательно боя между мексиканцем Саулем Альваресом (55-1-2, 37 KO) и Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 KO), об этом пишет badlefthook.com.
"Канело чувствует дистанцию. Это будет большой вызов для Билли Джо Сондерса, но все возможно. Посмотрите, что мы сделали с Ломаченко. Я болею за Канело, но также поддерживаю и Билли Джо. Тем не менее я выбираю Канело. Сейчас он находится на своем пике.
Поединок Канело с Калебом Плантом будет очень техничным. Я бы скорее посмотрел этот бой, чем поединок Альвареса с Дэвидом Бенавидесом. Я знаю, что болельщики хотят увидеть мексиканца против мексиканца, это всегда великолепные бои, но я хочу посмотреть Канело против Калеба Планта. Стили делают бои. Я думаю, что это однозначно будет отличный поединок".
Популярное сейчас
- Верес - Черноморец 4:0. Следующая станция - УПЛ?
- Потенциальный тренер Черноморца, Маткобожик больше не с Минаем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Украина - Казахстан. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 31.03.2021
- Поветкин – Уайт II: что нужно знать о первом топ-бое года в хэвивейте
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО