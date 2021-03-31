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Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Альварес - Сондерс

Бокс
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Теофимо будет болеть за Сауля

Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Альварес - Сондерс

Новина українською

Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) сделал прогноз касательно боя между мексиканцем Саулем Альваресом (55-1-2, 37 KO) и Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 KO), об этом пишет badlefthook.com.

"Канело чувствует дистанцию. Это будет большой вызов для Билли Джо Сондерса, но все возможно. Посмотрите, что мы сделали с Ломаченко. Я болею за Канело, но также поддерживаю и Билли Джо. Тем не менее я выбираю Канело. Сейчас он находится на своем пике.

Поединок Канело с Калебом Плантом будет очень техничным. Я бы скорее посмотрел этот бой, чем поединок Альвареса с Дэвидом Бенавидесом. Я знаю, что болельщики хотят увидеть мексиканца против мексиканца, это всегда великолепные бои, но я хочу посмотреть Канело против Калеба Планта. Стили делают бои. Я думаю, что это однозначно будет отличный поединок".

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В статье: Сауль Альварес Теофимо Лопес
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