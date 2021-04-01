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У Пакьяо опровергли бой с Кроуфордом

Бокс
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Непонятная история

У Пакьяо опровергли бой с Кроуфордом

Новина українською

Накануне The Athletiс сообщил, что Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) договариваются о бое. Два звездных боксера должны были разделить ринг 5 июня в Абу-Даби.

Президент промоутерской компании Пакьяо MP Promotions Шон Гиббонс с удивлением отреагировал на эту информацию.

"Бой Пакьяо и Кроуфорда? Это чушь. Не верю, что этот поединок состоится", - сказал Гиббонс.

В начале марта экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия заявил, что достиг предварительной договоренности по бою с Пакьяо. С тех пор американец о себе не напоминал.

Мэнни Пакьяо не выходил на ринг с июля 2019 года. В последнем бою легендарный филиппинец побил Кита Турмана и завоевал пояс «суперчемпиона» WBA в полусреднем весе.

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В статье: Мэнни Пакьяо Теренс Кроуфорд
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Источник:
Vringe.com

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