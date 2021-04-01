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Беринчик объявил дату боя с Лобовым

Бокс
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Все произойдет летом

Беринчик объявил дату боя с Лобовым

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Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) анонсировал бой на голых кулаках с экс-бойцом UFС Артемом Лобовым.

Бой Беринчик – Лобов пройдет 19 июня в Украине.

"Согласована дата боя и основные условия. Остались формальности", - написал Беринчик в Instagram.

Денис Беринчик в последнем бою 21 марта техническим нокаутом в третьем раунде побил чилийца Хосе Санчеса (18-2, 7 КО).

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В статье: Денис Беринчик Артем Лобов
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