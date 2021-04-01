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Беринчик объявил дату боя с Лобовым
Все произойдет летом
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) анонсировал бой на голых кулаках с экс-бойцом UFС Артемом Лобовым.
Бой Беринчик – Лобов пройдет 19 июня в Украине.
"Согласована дата боя и основные условия. Остались формальности", - написал Беринчик в Instagram.
Денис Беринчик в последнем бою 21 марта техническим нокаутом в третьем раунде побил чилийца Хосе Санчеса (18-2, 7 КО).
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