Холифилд подтвердил, что третий бой с Тайсоном состоится

Эвандер Холифилд сообщил о договоренности с Майком Тайсоном по проведению выставочного боя. Два культовых бойцах 90-х должны встретиться 29 мая в Майами на 75-тысячной арене Hard Rock Stadium.

"Все в силе. Я готов. В этот раз будем драться, а не кусаться", - написал Холифилд в Твиттере.

It's on!..... I'm ready! This time we fighting, ain’t no biting! ????????????https://t.co/mQyNQaKaxG — Evander Holyfield (@holyfield) April 1, 2021

Холифилд в 1996 году нокаутировал Тайсона в поздних раундах, а в 1997-м в реванше «Железный Майк» укусил соперника за ухо и проиграл дисквалификацией.

Эвандер Холифилд завершил карьеру в 2011-м году. Майк Тайсон в последний раз выходил на ринг осенью прошлого года, когда провел 8-раундовый выставочный бой с Роем Джонсом-младшим.