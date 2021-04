Холифилд подтвердил, что третий бой с Тайсоном состоится

Эвандер Холифилд сообщил о договоренности с Майком Тайсоном по проведению выставочного боя. Два культовых бойцах 90-х должны встретиться 29 мая в Майами на 75-тысячной арене Hard Rock Stadium.

"Все в силе. Я готов. В этот раз будем драться, а не кусаться", - написал Холифилд в Твиттере.

It's on!..... I'm ready! This time we fighting, ain’t no biting! ????????????https://t.co/mQyNQaKaxG