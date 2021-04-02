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Холифилд подтвердил, что третий бой с Тайсоном состоится
Легенды снова в деле
Эвандер Холифилд сообщил о договоренности с Майком Тайсоном по проведению выставочного боя. Два культовых бойцах 90-х должны встретиться 29 мая в Майами на 75-тысячной арене Hard Rock Stadium.
"Все в силе. Я готов. В этот раз будем драться, а не кусаться", - написал Холифилд в Твиттере.
It's on!..... I'm ready! This time we fighting, ain’t no biting! ????????????https://t.co/mQyNQaKaxG— Evander Holyfield (@holyfield) April 1, 2021
Холифилд в 1996 году нокаутировал Тайсона в поздних раундах, а в 1997-м в реванше «Железный Майк» укусил соперника за ухо и проиграл дисквалификацией.
Эвандер Холифилд завершил карьеру в 2011-м году. Майк Тайсон в последний раз выходил на ринг осенью прошлого года, когда провел 8-раундовый выставочный бой с Роем Джонсом-младшим.
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