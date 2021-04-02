Усик: Не собираюсь переходить в UFC

Усик недавно сообщил, что готов попробовать свои силы в UFC. Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе отметил, что общался на эту тему с президентом организации Даной Уайтом.

Теперь же боксер во время прямого эфира в Instagram дал понять, что в ближайшем будущем его интересует только бокс.

"Когда меня спросили в тот вечер о планах, я сказал, что хочу попробовать себя в UFC. И все написали, что я перехожу туда. Это просто мысли.

Я еще не все сделал в боксе, то что запланировал. Переходить в другой вид спорта, не закончив в своем, не собираюсь. Борьбой я занимаюсь только для себя.

UFC – быстрорастущий вид спорта, где много ребят проявляют себя. Но пока не собираюсь переходить туда. Предложат сумасшедший контракт – я подумаю", - сказал Усик.

Александр Усик в следующем бою может подраться с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за статус временного чемпиона WBO в супертяжелом весе.