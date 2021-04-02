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Усик: Не собираюсь переходить в UFC
Александр Усик (18-0, 13 КО) развеял слухи
Усик недавно сообщил, что готов попробовать свои силы в UFC. Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе отметил, что общался на эту тему с президентом организации Даной Уайтом.
Теперь же боксер во время прямого эфира в Instagram дал понять, что в ближайшем будущем его интересует только бокс.
"Когда меня спросили в тот вечер о планах, я сказал, что хочу попробовать себя в UFC. И все написали, что я перехожу туда. Это просто мысли.
Я еще не все сделал в боксе, то что запланировал. Переходить в другой вид спорта, не закончив в своем, не собираюсь. Борьбой я занимаюсь только для себя.
UFC – быстрорастущий вид спорта, где много ребят проявляют себя. Но пока не собираюсь переходить туда. Предложат сумасшедший контракт – я подумаю", - сказал Усик.
Александр Усик в следующем бою может подраться с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за статус временного чемпиона WBO в супертяжелом весе.
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