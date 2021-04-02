  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко опустился на 8-е место в рейтинге лучших боксеров мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко опустился на 8-е место в рейтинге лучших боксеров мира

Бокс
(1 голосов)

В топ-10 два украинца

Ломаченко опустился на 8-е место в рейтинге лучших боксеров мира

Новина українською

Авторитетный портал The Ring представил обновленную версию топ-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

В десятки сильнейших бойцов современности произошло только одно изменение. Хуан Франсиско Эстрада после победы над Романом Гонсалесом поднялся на седьмое место, потеснив вниз экс-короля легкого веса украинца Василия Ломаченко.

На вершине рейтинга остается мексиканская суперзвезда Сауль Альварес. Следом идут Наоя Иноуэ, Теренс Кроуфорд, Александр Усик, Эрролл Спенс и Теофимо Лопес.

Топ-10 замыкают Джош Тейлор и Кадзуто Иока.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Беринчик объявил дату боя с Лобовым.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...