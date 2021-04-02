Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко опустился на 8-е место в рейтинге лучших боксеров мира
В топ-10 два украинца
Авторитетный портал The Ring представил обновленную версию топ-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
В десятки сильнейших бойцов современности произошло только одно изменение. Хуан Франсиско Эстрада после победы над Романом Гонсалесом поднялся на седьмое место, потеснив вниз экс-короля легкого веса украинца Василия Ломаченко.
На вершине рейтинга остается мексиканская суперзвезда Сауль Альварес. Следом идут Наоя Иноуэ, Теренс Кроуфорд, Александр Усик, Эрролл Спенс и Теофимо Лопес.
Топ-10 замыкают Джош Тейлор и Кадзуто Иока.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Угадайте команду по футболистам - квиз от UA-Футбол
- Президент Сан-Паулу предложил Динамо вариант погашения долга за Че Че
- Сборной Украины нужны новые лидеры. Халат Милевского #21
- В ожидании разборок Джошуа и Фьюри. Что дальше для Усика и других претендентов на титулы в хэвивейте?
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины