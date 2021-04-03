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Эдди Хирн анонсировал первый титульный поединок для Усика

Бокс
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Эдди Хирн анонсировал первый титульный поединок для Усика

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал о возможной организации поединка за титул WBO в супертяжелом весе с участием украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Если вы посмотрите на рейтинг WBO, то Джозеф Паркер находится у вершины. Я думаю, что победитель боя Паркер - Чисора займет второе место в рейтинге WBO. Если титул WBO станет вакантным, то победитель этого боя подерется с победителем боя Усик - Джойс за звание чемпиона мира. Так что многое стоит на кону для этих ребят.

Для Чисоры это совершенно последний шанс. Дерек выдал невероятные выступления против Диллиана Уайта и Карлоса Такама, последний бой с Усиком был отличным. Его с Паркером стили будут отлично сочетаться, а победителя ждет большая награда" - сказал он.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко опустился на 8 позицию в рейтинге лучших боксеров мира.

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В статье: Александр Усик Эдди Хирн
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