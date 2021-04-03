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Александр Красюк: Идея провести бой с Джойсом в Киеве принадлежит Усику

Бокс
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Комментарий специалиста

Александр Красюк: Идея провести бой с Джойсом в Киеве принадлежит Усику

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк прокомментировал желание своего подопечного устроить поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Если Джошуа и Фьюри не подерутся, то Энтони будет боксировать с Усиком. Все просто. Если они боксируют, то Усик дерется с Джойсом.

Идея провести бой с Джойсом в Киеве принадлежит Усику. У него есть желание подраться на "Олимпийском". Просто желание, а не экономическая целесообразность. После того, как он это желание озвучил, мы попытались его в проектном плане перевести в реальность. Если определенные обстоятельства будут иметь место, то такое желание, в принципе, можно удовлетворить.

Чтобы провести бой Усик - Джойс на "Олимпийском", нужно, во-первых, договориться об этом поединке. Если мы не договоримся, в чем я больше уверен, чем в обратном, то нужно выиграть торги. Выиграв торги, мы станем обладателями права на организацию этого поединка. В таком случае у нас будет право выбирать место, дату и страну. Тогда мы сможем организовать поединок, где захотим.

Если экономически целесообразно будет организовать поединок на "Олимпийском", то, конечно же, лучше сделать это там. Но если будет продолжение карантина, и зрителей или вообще не будут допускать или допустят только 10%, то нет никакой целесообразности" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн анонсировал первый титульный поединок для Усика.

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В статье: Александр Усик Александр Красюк
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Источник:
Fightnews

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