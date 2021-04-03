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Камбосос: Я голодный парень, я не Ломаченко и не эти старые ребята

Бокс
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Смелое заявление

Камбосос: Я голодный парень, я не Ломаченко и не эти старые ребята

UA-Футбол
Новина українською

Австралийский легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) рассказал о своем будущем сопернике, абсолютном чемпионе мира Теофимо Лопесе (16-0, 12 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Я не такой, как другие бойцы. Они не скажут вам все в лицо. Я знаю, что мне нужно делать. Если Лопес фокусиреются только на трех раундах, готовится к трем раундам, это не проблема. Я буду готов к 12.

Я голодный парень. Я не Ломаченко, не эти старые ребята. Мне всего 27 лет. Сейчас я подхожу к своему пику. У меня есть свое видение, я знаю, что буду делать в этом бою. Я просто вижу все эти пояса вокруг моей талии.

Когда Лопес дрался с Ломаченко, многие сомневались в нем. Я нахожусь в аналогичном положении. В бою с Накатани я увидел в Лопесе много слабых мест. В поединке с Комми он поймал Ричарда хорошим ударом. В бою с Ломаченко я тоже увидел много слабых мест. Я могу стоять и обмениваться с ним ударами" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн анонсировал первый титульный поединок для Усика.

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В статье: Джордж Камбосос
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