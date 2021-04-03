Как-то не впечатляет: Лопес провел скоростную тренировку. Видео

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) продолжает тренировки перед поединком против австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО). Видео со скоростными упражнениями на груше он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Камбосос рассказал о предстоящем бое с Лопесом.