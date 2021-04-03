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Как-то не впечатляет: Лопес провел скоростную тренировку. Видео

Бокс
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Американец готовится к бою

Как-то не впечатляет: Лопес провел скоростную тренировку. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) продолжает тренировки перед поединком против австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО). Видео со скоростными упражнениями на груше он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Камбосос рассказал о предстоящем бое с Лопесом.

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В статье: Теофимо Лопес
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