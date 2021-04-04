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Уайт вызвал на бой Уайлдера: Приходи, чтобы встретиться со мной, лживый клоун
Назревает конфликт
Британский супертяж, временный чемпион мира по версии WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) вызвал на поединок американца, бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО). Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Я хочу наказать Деонтея Уайлдера. Трус переполнен страхом. Приходи, чтобы встретиться со мной, лживый клоун"
Напомним, что ранее Макгрегор и Порье
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