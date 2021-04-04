Уайт вызвал на бой Уайлдера: Приходи, чтобы встретиться со мной, лживый клоун

Британский супертяж, временный чемпион мира по версии WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) вызвал на поединок американца, бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО). Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Я хочу наказать Деонтея Уайлдера. Трус переполнен страхом. Приходи, чтобы встретиться со мной, лживый клоун"