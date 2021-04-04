Карл Фрэмптон после поражения от Херринга объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон (28-3, 16 КО) проиграл в поединке против чемпиона мира в первом легком весе по версии WBO Джемелла Херринга (23-2, 11 КО). Бой длился 6 раундов, а завершился отказом угла Фрэмптона от продолжения избиения их бойца.

После завершения поединка Карл сделал следующее заявление:

"Я сказал перед боем, что уйду, если проиграю. Это именно то, что я собираюсь сделать. Я отсутствовал слишком долго. Я пропустил взросления своих детей. Я хочу посвятить жизнь своей семьи.

У меня был хороший бокс, но также он был и плохим для меня в последние годы. Я насладился лучшими годами своей карьеры, и теперь я просто хочу вернуться домой к своей красивой жене и детям", - сказал он.

34-летний боксер был чемпионом мира IBF (2014-2016) и WBA (2016). В полулегком весе Карл завоевал титул чемпион мира по версии WBA (2016-2017), владел титулом WBO в 2018 году.

Также в 2016 году был признан боксером года по версии журнала The Ring.