  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри объявил себя королем супертяжелого дивизиона. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри объявил себя королем супертяжелого дивизиона. Фото

Бокс
(1 голосов)

Самоуверенно

Тайсон Фьюри объявил себя королем супертяжелого дивизиона. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на своей официальной странице в Твиттер разместил яркий пост, в котором назвал себя королем супертяжелого дивизиона. Отметим, что в перечень своих прямых конкурентов британец отнес и украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

"Здесь есть только один король"

Тайсон Фьюри объявил себя королем супертяжелого дивизиона. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Уайт вызвал Уайлдера на поединок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...