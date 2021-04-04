Тайсон Фьюри объявил себя королем супертяжелого дивизиона. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на своей официальной странице в Твиттер разместил яркий пост, в котором назвал себя королем супертяжелого дивизиона. Отметим, что в перечень своих прямых конкурентов британец отнес и украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

"Здесь есть только один король"