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Тайсон Фьюри объявил себя королем супертяжелого дивизиона. Фото
Самоуверенно
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на своей официальной странице в Твиттер разместил яркий пост, в котором назвал себя королем супертяжелого дивизиона. Отметим, что в перечень своих прямых конкурентов британец отнес и украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).
"Здесь есть только один король"
Напомним, что ранее Уайт
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