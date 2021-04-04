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Александр Усик - десятый в рейтинге лучший супертяжей мира по версии The Ring
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фото - kyivpost.com
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) попал в десятку сильнейших супертяжей мира. Соответствующий рейтинг опубликовало издание The Ring.
Чемпионом The Ring остается британец Тайсон Фьюри. Первое место рейтинга занимает Энтони Джошуа, вторым идет Деонтей Уайлдер, а третью позицию застолбил за собой Диллиан Уайт.
Чемпион - Тайсон Фьюри
1. Энтони Джошуа
2. Деонтей Уайлдер
3. Диллиан Уайт
4. Луис Ортис
5. Джозеф Паркер
6. Энди Руис
7. Майкл Хантер
8. Александр Поветкин
9. Оскар Ривас
10. Александр Усик
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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