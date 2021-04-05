Наследник Головкина: казах сумасшедшим ударом нокаутировал небитого соперника

Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 KO) в рамках вечера бокса в Дубае в первом раунде эффектно уничтожил Эбера Рондона (20-1, 13 КО) и защитил пояс интернационального чемпиона WBC.

Казах на старте боя отправил соперника в тяжелый нокдаун, но рефери в ринге не до конца оценил состояние Рондона и позволил бою продолжится. Кулахмет не стал затягивать, а сразу же страшным по силе ударом организовал для венесуэльца глубокий нокаут.