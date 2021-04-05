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Наследник Головкина: казах сумасшедшим ударом нокаутировал небитого соперника
Нокаут года?
фото - hornews.ru
Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 KO) в рамках вечера бокса в Дубае в первом раунде эффектно уничтожил Эбера Рондона (20-1, 13 КО) и защитил пояс интернационального чемпиона WBC.
Казах на старте боя отправил соперника в тяжелый нокдаун, но рефери в ринге не до конца оценил состояние Рондона и позволил бою продолжится. Кулахмет не стал затягивать, а сразу же страшным по силе ударом организовал для венесуэльца глубокий нокаут.
WOW ‼️— D4G Boxing Promotions (@d4gboxing) April 3, 2021
Take another look as Tursynbay Kulakhmet earns an incredible first round knockout win over Heber Rondon.
Rondon was 20-0 heading into the fight, and it's another massive statement of intent from Kulakhmet ????????
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