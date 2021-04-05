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Лопес: Все будут смотреть бой Ломаченко и Накатани

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Мнение абсолютного чемпиона мира

Лопес: Все будут смотреть бой Ломаченко и Накатани

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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в первом бою после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) ориентировочно в июне-июле встретится с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), который в 2019 году также проигрывал американцу по судейским запискам.

Теперь же Лопес высказался о поединке двух своих бывших соперников.

"Я думаю, что это хорошее противостояние для обоих парней. Накатани – не отброс, как и Лома. Ребята, которых я победил, сейчас выглядят лучше. Ричард Комми вернулся и проделал феноменальную работу в бою против Джексона Маринеса. Он выступил действительно хорошо, выглядел очень мощным.

Возможно, поединки со мной по-своему сделали их лучше. Это бизнес, однако мы помогаем друг другу, когда участвуем в тяжелых боях. Ты становишься лучше. Это отличный поединок. Мне кажется, что все будут его смотреть", - сказал Теофимо.

Сам Лопес в следующем бою должен встретиться с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Масайоши Накатани
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Источник:
Fightnews.info

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