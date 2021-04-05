Майк Тайсон: У Фьюри больше приемов в арсенале, чем у Джошуа

Легенда мирового бокса Майк Тайсон рассказал о поединке Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

"Мне нравится Джошуа, но я считаю, что Фьюри в ринге слишком неуловимый. Энтони просто не попадет по нему. Мне правда нравится Джошуа, но сильного удара у него нет. И он не бьет быстрее, чем Уайлдер. И ему будет тяжело попасть по Фьюри. Мне так кажется. Если уж Фьюри уходил от ударов Уайлдера, то и от Джошуа уйдет.

Я думаю, Тайсон его остановит, хотя я считаю Энтони талантливым боксером. Но Фьюри более разнообразный боксер, у него больше приемов в арсенале", - сказал Тайсон.

Напомним, что бой Джошуа - Фьюри должен состояться в июле.