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Майк Тайсон: У Фьюри больше приемов в арсенале, чем у Джошуа

Бокс
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Майк ставит на победу Тайсона

Майк Тайсон: У Фьюри больше приемов в арсенале, чем у Джошуа

Getty Images

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Легенда мирового бокса Майк Тайсон рассказал о поединке Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

"Мне нравится Джошуа, но я считаю, что Фьюри в ринге слишком неуловимый. Энтони просто не попадет по нему. Мне правда нравится Джошуа, но сильного удара у него нет. И он не бьет быстрее, чем Уайлдер. И ему будет тяжело попасть по Фьюри. Мне так кажется. Если уж Фьюри уходил от ударов Уайлдера, то и от Джошуа уйдет.

Я думаю, Тайсон его остановит, хотя я считаю Энтони талантливым боксером. Но Фьюри более разнообразный боксер, у него больше приемов в арсенале", - сказал Тайсон.

Напомним, что бой Джошуа - Фьюри должен состояться в июле.

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В статье: Майк Тайсон Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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