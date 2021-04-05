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Бывший чемпион мира Брэдли считает, что проводить бой Пакьяо - Кроуфорд опасно
Сейчас Мэнни не может прилететь в США
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли прокомментировал возможность проведения поединка между бывшим чемпионом Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и обладателем титула WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).
"Это опасный поединок для обоих парней. Я слышал слухи, но я знаю внутреннюю кухню, и не похоже, что этот бой состоится. Сейчас мы знаем, что Пакьяо хочет за этот поединок 40 миллионов долларов.
Известно, что Пакьяо не может прилететь в США, поэтому бой нужно продвигать и устраивать за границей. Возможно, в Дубае или каком-то другом подобном месте", – сказал Брэдли в интервью Boxing News 24.
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