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Умер культовый комментатор Владимир Гендлин
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фото - russian.rt.com
На 85-м году жизни в Москве скончался знаменитый комментатор бокса Владимир Гендлин-старший.
Осложнения со здоровьем у россиянина начались в начале марта, когда он перенес две операции после обширного инфаркта. Две недели назад медики обнаружили, что Гендлин столкнулся с коронавирусом, после которого у комментатора развилась пневмония. За несколько дней до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Гендлин в молодости боксировал среди любителей (50-1) и добивался статуса мастера спорта. С 1989 года Владимир стал промоутер и продвигал карьеры российских боксеров в США.
На телевидение россиянин пришел в середине 90-х годов. Комментировал бои с 1994 по 2016 года. Именно с голосом Гендлина ассоциируются лучшие моменты карьеры братьев Кличко, с которыми Владимир поддерживал дружеские отношения.
Также на счету Владимира Гендлина несколько документальных фильмов о Рое Джонсе-младшем, Майке Тайсоне и других боксерах.
Владимир Гендлин комментирует бой Виталия Кличко и Корри Сандерса, 2004 год:
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