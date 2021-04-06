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WBC выставит на бой Альварес – Сондерс особенный титул

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WBC выставит на бой Альварес – Сондерс особенный титул

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Глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что победитель боя между Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО) и Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО) унесет с собой специальный титул.

"Наш великий чемпион Сауль Альварес продолжает свой план по объединению суперсреднего дивизиона поединком против британского боксёра Билли Джо Сондерса, и к этому событию WBC представит миру очередное произведение искусства, прекрасный пояс Mestizo, произведенный в штате Мехико", - сказал Сулейман.

Бой Альварес – Сондерс должен пройти 8 мая в Арлингтоне. Канело выставит на кон свои титулы WBC и WBA Super во втором среднем весе, а британец будет отстаивать пояс WBO.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик и Ломаченко появятся в новом симуляторе бокса.

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В статье: Билли Джо Сондерс Сауль Альварес
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Источник:
Vringe.com

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