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Промоутер: В мои планы не входит поединок Беринчика с Лобовым
А вот Денис считает по-другому
Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в конце марта в главном бою вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах техническим нокаутом в третьем раунде побил чилийца Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) и защитил титул WBO International в легком весе.
После поединка украинец бросил вызов бывшему бойцу UFC Артему Лобову на бой на голых кулаках, а тот сразу же принял предложение Беринчика.
Бой Беринчик – Лобов должен состояться 19 июня в Киеве. Тем не менее, промоутер украинца Александр Красюк скептически оценил такой поединок.
"По моим планам, следующий бой Дениса должен состояться не позже, чем в сентябре, потому что в мои планы, честно говоря, не входит его поединок с Лобовым. Я не очень сильно верю в то, что он состоится.
Исторически так сложилось, что перчатки были придуманы для того, чтобы проводить бои и не наносить травмы сопернику и самому себе. А сейчас мы уходим на три шага назад", - заявил Красюк.
Тем временем Денис Беринчик в Instagram призвал покупать билеты на бой с Артемом Лобовым.
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