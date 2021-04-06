Манчини: Кроуфорд многое умеет, но он не сможет удивить Пакьяо

Бывший чемпион мира в легком весе, американец Рэй Манчини считает, что бывший лидер рейтинга "pound-for-pound" Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO), способен дать конкурентный бой звездному Теренсу Кроуфорду (37-0-0, 28 KO).

- Я не согласен с раскладами. Пакьяо - аномалия, настоящий фрик. Кроуфорд талантлив и многое умеет, но он не делает ничего такого, с чем бы не сталкивался Мэнни.

И я не могу сказать того же о Кроуфорде. Кроуфорд силен, но он не сильнее Турмана, а Мэнни отлично с ним справился. Да, Пакьяо сдает из-за возраста, и это нормально, однако он еще выделяется из большинства. Он входил в десятку лучших парней вне зависимости от веса на протяжении двадцати лет.

А теперь напомните мне, кого побил Кроуфорд, - приводит слова Манчини Boxingscene.