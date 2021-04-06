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Мейвезер включил себя в список лучших боксеров в истории
Флойд назвал топ-5
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал, кто, по его мнению, входит в пятёрку лучших боксёров в истории.
В свой топ-5 Мейвезер включил Пернелла Уитакера, Роберто Дюрана, Ларри Холмса, Аарона Прайора и самого себя, пишет Give Me Sport.
Уитакер становился чемпионом мира в четырёх весовых категориях. Он шесть раз защищал титул абсолютного чемпиона в лёгком весе, что является рекордом.
Дюран также завоёвывал пояса в четырёх весах, он одержал 103 победы (в том числе 70 нокаутом) в 119 боях.
Холмс был чемпионом мира по версии WBC на протяжении пяти лет, он является одним из пятерых боксёров, побеждавших легендарного Мохаммеда Али.
Прайор, бывший чемпион мира в полусреднем весе, потерпел лишь одно поражение в 40 боях.
Что касается Мейвезера, то у него 50 побед в 50 боях.
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